Президент также вспомнил и о покушении на Роберта Фицо. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью украинского лидера.

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Опасные игры Словакии

Премьер-министр Словакии неоднократно высказывался о необходимости перестать помогать Украине, ведь это якобы создает опасность для Европы. Фицо считает, что военная помощь приведет к эскалации ситуации.

Руководство Словакии играет в очень опасные вещи. Он в это играет пока война не пошла в его сторону,

– сказал Зеленский.

Он также вспомнил, что имел разговор Фицо и он мне снова говорил что здесь еще надо понять, где зло. На это украинский президент ответил, что нельзя прощать убийцам.

Я сказал, что в вас стреляли, почему вы не простили? Почему вы арестовали этого человека? Мы все, несмотря на вашу позицию, осудили это, потому что стреляли в живого человека. Это – преступление,

– подчеркнул президент Украины.

Кроме этого, Зеленский также объяснил, что именно это также делает и российский лидер Владимир Путин. По его словам, он стреляет в живых людей, хоть и чужими руками.

В 2024 году премьер Словакии стал жертвой покушения. В него стреляли. Он находился в больнице, однако врачи спасли его.