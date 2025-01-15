Так, во время заседания Комиссии по иностранным делам в Братиславе премьер-министр Словакии назвал президента Украины "нищим" и "шантажистом". 15 января во время визита в Варшаву Зеленский рассказал журналистам, как убеждал Фицо в том, что "Путин – это зло", передает 24 Канал со ссылкой на Onet.

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Фицо не хотел верить, что Путин – зло

По словам президента, политики в Словакии не до конца осознают, что такое война. Он вспомнил свой разговор с Робертом Фицо на одном из саммитов ЕС.

Премьер Словакии отказывался воспринимать Россию и Путина как абсолютное зло. Он сказал Зеленскому: "здесь еще надо понять, где зло, а где нет".

В ответ украинский лидер подчеркнул, что убийцу прощать нельзя. Зеленский вспомнил, что Фицо осудил человека, который совершил на него покушение.

Все европейские лидер осудили покушение на Фицо, потому что стрелять в людей – это преступление. "И Путин такой же, он стреляет в других людей", – объяснял Зеленский Фицо.

К слову, в Словакии вспыхнул скандал после того, как школьник отказался пожимать руку президенту страны из-за его позиции в отношении Украины.