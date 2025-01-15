Так, під час засідання Комісії із закордонних справ у Братиславі прем'єр-міністр Словаччини назвав президента України "жебраком" і "шантажистом". 15 січня під час візиту до Варшави Зеленський розповів журналістам, як переконував Фіцо у тому, що "Путін – це зло", передає 24 Канал із посиланням на Onet.

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Фіцо не хотів вірити, що Путін – зло

За словами президента, політики у Словаччині не до кінця усвідомлюють, що таке війна. Він пригадав свою розмову із Робертом Фіцо на одному із самітів ЄС.

Прем'єр Словаччини відмовлявся сприймати Росію і Путіна як абсолютне зло. Він сказав Зеленському: "тут ще треба зрозуміти, де зло, а де ні".

У відповідь український лідер наголосив, що вбивцю прощати не можна. Зеленський пригадав, що Фіцо засудив людину, яка скоїла на нього замах.

Усі європейські лідер засудили замах на Фіцо, бо стріляти у людей – це злочин. "І Путін такий самий, він стріляє в інших людей", – втлумачував Зеленський Фіцо.

До слова, у Словаччині спалахнув скандал після того, як школяр відмовився тиснути руку президенту країни через його позицію щодо України.