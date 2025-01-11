Відповідну заяву Фіцо зробив на засіданні Комісії із закордонних справ парламенту у Братиславі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Pravda Slovakia.

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Фіцо різко висловився на адресу Зеленського

Словацький прем'єр Фіцо 11 січня видав низку цинічних заяв на адресу українського президента Володимира Зеленського. Так, він назвав лідера України "жебраком" і "шантажистом", який "випрошує гроші у Європи".

Я тут не для того, щоб йти пліч-о-пліч із Зеленським. Зізнаюся – мені це набридає. Він бігає Європою, тільки жебракує і шантажує, випрошуючи в інших грошей. Цьому просто час покласти край,

– різко заявив Фіцо.

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Водночас критику на свою адресу Фіцо рішуче відкинув. Він відкинув звинувачення у тому, що нібито намагається "розв'язати кризу за допомогою Москви". Словацький прем'єр у відповідь заявив, що це "вкрай смішно і цікаво".

Фіцо також ніяк не прокоментував факт того, що після свого минулого візиту до Росії зник на 2 тижні, а потім з'явився у розкішному готельному номері "Мадам Баттерфляй" за 6200 євро на добу. Як довго Фіцо був на відпочинку у В'єтнамі, достеменно невідомо.

Раніше прем'єр Словаччини заявив, що не пояснюватиме всі свої поїздки. Ба більше, політик звинуватив опозицію та медіа в поширенні неправдивої інформації щодо його перебування у готелі Ханоя.