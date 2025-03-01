Если Дональд Трамп изменит свою риторику и начнет сотрудничать с Россией, в частности добывать редкоземельные металлы на оккупированных территориях Украины, то это сделает его военным преступником. Такое мнение 24 Каналу высказал общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин, отметив, что перепалка между президентами стала очень неприятным, но четким прощанием.

Смотрите также Изменит вектор и посадит несогласных: Путин действительно может хотеть сотрудничества с США

Украине необходима поддержка

Юрий Рашкин предположил, что единственным положительным следствием встречи Зеленского и Трампа является то, что Европа теперь сможет сконцентрироваться на помощи Украине.

Трамп показал насколько он предсказуем и как надо действовать (европейцам – 24 Канал),

– сказал он.

Трамп отходит от демократии

Рашкин высказал мнение, что Дональд Трамп, учитывая последние контакты с Россией, может отойти от демократии и начать сотрудничать со странами, которые ранее подпадали под санкции США.

Вероятно, все для того, чтобы перекрыть те потребности, которые Соединенные Штаты Америки ранее решали с помощью сотрудничества с Европой.

Однако меня больше беспокоит, на кого Украина теперь сможет положиться в смысле помощи. Европа – да, но как насчет Канады и Южной Кореи. Южнокорейцы могут сыграть очень важную роль, ведь Ким Чен Ын угрожает им, то есть дикторы идут в атаку,

– отметил политический деятель из США.

Отметим, Дональд Трамп намерен восстановить отношения с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, считая это преимуществом для всего мира. Он заявил, что хорошо ладит с главой КНДР и стремится наладить контакты с другими мировыми лидерами.