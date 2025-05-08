Имя Папы Римского объявят народу несколько позже. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Что происходит после избрания Папы

Человек, которого избрали Папой Римским должен теперь изменить свое имя на то, под которым его запомнят как понтифика.

Он пройдет в комнату плача сразу за алтарем в Сикстинской капелле. Там его оденут в белую сутану.

Одетый в папскую одежду, он пройдет к стулу перед алтарем. Все 132 кардинала должны подойти и присягнуть избранному на верность как верховному понтифику, наместнику Христа, епископу Рима.

Это займет определенное время, имя Папы Римского объявят толпе примерно через час после белого дыма в знаменитом дымоходе. Так было с Папой Франциском в 2013 году.

Но кто бы это ни был, они все приветствуют того, чье имя они не знают – и все же кто имеет новую жизнь,

– говорит Алистер Брюс, комментатор Sky News, о толпе на площади Ватикана.