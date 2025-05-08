Ім'я Папи Римського оголосять народу дещо пізніше. Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Sky News.

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Що відбувається після обрання Папи

Особа, яку обрали Папою Римським повинна тепер змінити своє ім'я на те, під яким його запам'ятають як понтифіка.

Він пройде до кімнати плачу одразу за вівтарем у Сикстинській капелі. Там його одягнуть в білу сутану.

Одягнений у папський одяг, він пройде до стільця перед вівтарем. Усі 132 кардинали повинні підійти і присягнути обраному на вірність як верховному понтифіку, наміснику Христа, єпископу Риму.

Це займе певний час, ім'я Папи Римського оголосять натовпу приблизно за годину після білого диму в знаменитому димарі. Так було з Папою Франциском у 2013 році.

Але хто б це не був, вони всі вітають того, чиє ім'я вони не знають – і все ж хто має нове життя,

– каже Алістер Брюс, коментатор Sky News, про натовп на площі Ватикану.