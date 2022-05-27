Об этом 24 каналу рассказал мэр Львова Андрей Садовый. Он также отметил, что почти 200 тысяч человек жили здесь очень долгий период и только сейчас, когда украинцы понемногу начали возвращаться в Киев или область, во Львове осталось 150 тысяч человек, ежедневно получающих от города поддержку, у них есть жилье и еда.

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По нашим прогнозам, после войны ориентировочно 50 тысяч человек останутся в городе, ведь им просто некуда вернуться. Поэтому мы должны подумать, где всех разместить, говорит мэр Львова.

Сейчас мы переформатируем те помещения, которые можно легко превратить в жилье, сюда же вносим и народный дом в Грибовичах. Город имеет партнерство с немецкими друзьями, переоборудуем и достроим этот комплекс, а затем сможем восстановить там работу народного дома, потому что это жилье временное,

– объясняет Андрей Садовый.

По словам главы Львова, уже выстроили временное жилье для наших перемещенных лиц, построили также кампус для беременных женщин, в планах открыть его в июле.

"Все это жилье временное, но там можно проживать и дольше. Надеемся, что скоро заработает государственная ипотечная программа, правительство вот-вот должно ее финализировать. Суть этой ипотеки заключается в том, что людям можно покупать жилье под выплаты в скажем, 20 лет, под 5% годовых в гривне", – говорит Садовый.

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Во Львове открыли третий модульный городок для вынужденных переселенцев. Благодаря этому еще 370 украинцев из регионов, где продолжаются активные боевые действия, будут иметь временный дом со всем необходимым для жизни.

Городок возник там, где греко-католическое конгрегация Отцов Салезиан Святого Иоанна Боско собиралось строить школу. Однако теперь они позволили разместить на территории нуждающихся людей, а также вызвались заботиться о них.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину на Львовщине поселились примерно 300 тысяч внутренних переселенцев. Из них – 200 тысяч прямо во Львове. Так что в городе обустраивают временное жилье в модульных домиках.

Также во Львове на днях прошел Весенний деловой форум. На событии обсуждали, как быстро восстановить критически важный сектор общественной жизни. Для этого собрались представители органов местного самоуправления и исполнительной власти, международных институций, бизнеса и финансовых учреждений.

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