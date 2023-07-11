В Вильнюсе с участием Зеленского подняли флаг Украины из Бахмута: трогательные кадры

В Вильнюсе на саммите НАТО подняли флаг Украины. Его в Литву доставляли из Бахмута бегуны.

О поднятии украинского флага сообщает корреспондентка 24 Канала из Вильнюса. Он был снят 2 недели назад с танка 10-й штурмовой бригады "Эдельвейс" в Бахмуте.

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Флаг с дырами от пуль

При участии Президента Украины подняли сине-желтое знамя в Вильнюсе. Особое внимание обратили на то, что у него дыры от вражеских пуль. Отныне символ украинской несокрушимости будет развеваться на центральной площади столицы Литвы.

Фото поднятия флага в Вильнюсе / Видео Софии Назаренко

Президент Литвы подчеркнул, что это знамя символизирует цену свободы и независимости.

Украина покупает нам время ценой своей крови, своих жизней, чтобы мы могли подготовиться дать достойный отпор России,

– заявил Гитанас Науседа.

Владимир Зеленский в выступлении акцентировал, что украинские флаги на литовских улицах однозначно доказывают – мы уже союзники. По словам Президента Украины, сине-желтый флаг из Бахмута символизирует свободу как Украины, так и Литвы.

"Этот наш боевой флаг из Бахмута означает, что никогда снова литовцам не придется сражаться против российских солдат ни под Вильнюсской телебашней, ни в любом другом месте вашей столицы вашей страны! Литва всегда будет только вашей! Этот наш флаг означает, что никогда снова не будет депортаций из стран Балтии в Сибирь. Никогда снова не будет разделений Польши и унижения захватчиками Венгрии. Никогда снова не будет танков в Праге и "зимних войн" против свободы Финляндии... Никаких оккупаций в Европе больше не будет!" – сказал Зеленский во время выступления.

Он подчеркнул, что хоть флаг и пробит пулями, но живой, гордый и свободный. По его словам, это означает, что и каждый флаг наций Европы будет живым, гордым и свободным.

Там в руинах Бахмута, на полях других сражений в Украине останутся разбитыми российские захватнические амбиции. И не Украина или кто-то другой в нашей Европе, а именно они, российские захватнические амбиции, будут в руинах,

– заявил Президент Украины.

Украинский флаг подняли на центральной площади: смотрите видео

Владимир Зеленский на центральной площади в Вильнюсе/ Фото Софии Назаренко

Флаг в Литву доставляли бегуны

Украинский флаг из Бахмута в Вильнюс доставляли участники марафона "Поднимаю флаг за Украину в НАТО". Он стартовал 25 июня в Киеве.

Когда бегуны получили флаг с фронта, то отправились в Литву. Сначала они пробежали Киевскую, Житомирскую, Ровенскую и Волынскую области. Уже 1 июля участники марафона оказались на украино-польской границе.

Участники марафона подчеркнули, что организовали эту акцию для того, чтобы приблизить членство Украины в Альянсе.