Об этом сообщила глава Винницкой ОВА Наталья Заболотная.

Какие последствия атаки?

Российские войска атаковали Винницу реактивными беспилотниками. Враг попал по гражданской инфраструктуре города. В результате обстрела, по данным ОВА, есть разрушение объекта.

Все соответствующие службы уже работают на месте,

– добавила Заболотная.

В ОВА также уточнили, что по состоянию на 17.21 информация о пострадавших не поступала.

Напомним, в 16:52 Воздушные силы ВСУ сообщали о движении реактивного дрона на город с востока.

В этот день россияне также атаковали Луцк. Дрон попал в состав группировки "ЕвроГрупп", в результате чего возник пожар, который впоследствии ликвидировали. К сожалению, российский удар унес жизни 6 человек; еще 12 людей пострадали.

До этого враг бил по жилому сектору и промышленным предприятиям Ровно. Ранения получили восемь человек, среди них – 14-летний мальчик. Из-за обстрела загорелись четыре автомобиля и кровля трехэтажного дома, также повреждено соседнее жилое здание.