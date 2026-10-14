Про це повідомила начальниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

Які наслідки атаки?

Російські війська атакували Вінницю реактивними безпілотниками. Ворог поцілив по цивільній інфраструктурі міста. Внаслідок обстрілу, за даними ОВА, є руйнування об'єкта.

Усі відповідні служби вже працюють на місці,

– додала Заболотна.

В ОВА також уточнили, що станом на 17:21 інформація про постраждалих не надходила.

Нагадаємо, о 16:52 Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух реактивного дрона на місто за сходу.

Цього дня росіяни також атакували Луцьк. Дрон влучив у склад гуртівні "ЄвроГурт", унаслідок чого виникала пожежа, яку згодом ліквідували. На жаль, російський удар забрав життя 6 людей; ще 12 осіб постраждали.

До цього ворог бив по житловому сектору та промислових підприємствах Рівного. Поранення дістали восьмеро людей, серед них – 14-річний хлопчик. Через обстріл загорілися чотири автомобілі та покрівля триповерхового будинку, також пошкоджено сусідню житлову будівлю.