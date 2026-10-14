Про наслідки російського обстрілу повідомив глава ОВА Роман Романюк.

Що відомо про атаку на Луцьк?

За словами посадовця, ворожий дрон влучив у склад європейських товарів "ЄвроГурт".

Станом на 12:20 відомо про 6 постраждалих, 2 з них – у важкому стані.

Імовірно всередині павільйону також були люди. На місці працюють всі служби. Триває локалізація пожежі,

– повідомив глава ОВА.

Пожежа у Луцьку триває / Фото Суспільне

До слова, місцеві телеграм-канали писали про приліт безпілотника в АТБ у Луцьку. Втім, у компанії в коментарі РБК-Україна спростували цю інформацію. Там заявили, що під атаку потрапив не супермаркет, а будівля "Дім книги".

Нагадаємо, що уночі у Луцьку через влучання російського БпЛА сталася пожежа на території нафтобази. Про це повідомив секретар міськради Андрій Разумовський. Займання ліквідували о 4:38 ранку.

Окрім Волині, під атакою опинилися й інші західні регіони. У Рівному ворог вдарив по житловому сектору. Постраждали 5 людей, серед них – дитина 2012 року народження. Внаслідок атаки зайнялися пожежа 4 приватні легкові автомобілі та покрівля житлової 3-поверхівки.

На Вінниччині окупанти вдарили по залізничному об'єкту у Жмеринському районі, спричинивши масштабну пожежу. У Тернополі дрон влучив по об'єкту транспортної інфраструктури.