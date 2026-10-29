В Виннице прогремел взрыв: на город летел реактивный БпЛА

Вибухи у Вінниці / Колаж 24 Каналу
Россия не прекращает проводить атаки на Украину с помощью ударных дронов. Вечером 29 октября угроза дошла до Винницы.
В городе слышали взрыв. Об этом сообщает Суспильне.
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Что известно?
Воздушная тревога в Винницком районе была объявлена в 20:17. В регионе была угроза дроновой атаки.
Впоследствии Воздушные Силы ВСУ сообщили об угрозе именно областному центру.
Виннитчина: реактивный БпЛА через Оратов в направлении Винницы
Около 20:30 горожане услышали звук взрыва. Через минуту по всей области и в ряде других регионов добавилась еще ракетная опасность. ПС ВСУ предупредили о вероятности применения врагом баллистического вооружения с северного направления.
В настоящее время местные власти не информировали о возможных последствиях дроновой атаки по Виннице.
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Напомним, российские войска нанесли удар по одному из общежитий в Днепре. В результате атаки возник пожар в нескольких комнатах на верхнем этаже. Известно о двух пострадавших девушках 15 и 16 лет.
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