У Вінниці прогримів вибух: на місто летів реактивний БпЛА

Вибухи у Вінниці / Колаж 24 Каналу
Росія не зупиняється атакувати Україну ударними дронами. Увечері 29 жовтня загроза дісталась Вінниці.
У місті чули вибух. Про це пише Суспільне.
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Що відомо?
Повітряну тривогу у Вінницькому районі оголосили о 20:17. У регіоні була загроза дронової атаки.
Згодом Повітряні Сили ЗСУ повідомили про загрозу саме для обласного центру.
Вінниччина: реактивний БпЛА через Оратів у напрямку Вінниці,
– попередили військові.
Близько 20:30 містяни почули звук вибуху. За хвилину по всій області та у низці інших регіонів додалась ще ракетна небезпека. ПС ЗСУ попередили про ймовірність застосування ворогом балістичного озброєння з північного напрямку.
Наразі місцева влада не інформувала про можливі наслідки дронової атаки по Вінниці.
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Нагадаємо, російські війська завдали удару по одному з гуртожитків у Дніпрі. Внаслідок атаки виникла пожежа у кількох кімнатах на верхньому поверсі. Відомо про двох постраждалих дівчат 15 та 16 років.
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