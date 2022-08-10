Работы начались в 9 часов утра, а продлятся до 15:00. Об этом заявили в Писаревском сельском совете, куда с соответствующим заявлением обратилась администрация карьера.

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В сельском совете добавили, что перед проведением взрывов будут давать предупреждающий сигнал. Жителей села Писаревка и соседних населенных пунктов уже проинформировали.

Минимальная охранная зона разбрасывания кусков породы от взрыва составляет 350 метров от контуров карьера,

– говорится в сообщении.

Последние взрывы в Винницкой области: что известно

Вечером 7 августа в Винницкой области раздались звуки взрывов. Только после этого в области объявили воздушную тревогу, а дальше – по всей Украине. Выяснилось, что российские оккупанты атаковали регион гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".

Именно из-за типа ракет и не сработала воздушная тревога, ведь технические характеристики этого оружия не позволяют противовоздушной обороне заметить его. После пуска ракета поднимается на огромную высоту – в верхние слои атмосферы. Кроме того, двигается смертоносный снаряд очень быстро.

Известно, что "Кинжал" попал в военные объекты Винницкой области.

"Громко" в Винницкой области было и 2 августа. Тогда, во время всеукраинской воздушной тревоги, силы ПВО сбили две вражеские ракеты.

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