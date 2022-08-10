Роботи розпочалися о 9 годині ранку, а триватимуть до 15:00. Про це заявили у Писарівській сільській раді, куди з відповідною заявою звернулася адміністрація кар'єру.

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У сільській раді додали, що перед проведенням підривів даватимуть попереджувальний сигнал. Мешканців села Писарівка і сусідніх населених пунктів вже проінформували.

Мінімальна охоронна зона розкидання кусків породи від вибуху становить 350 метрів від контурів кар'єру,

– мовиться у повідомленні.

Останні вибухи на Вінниччині: що відомо

Ввечері 7 серпня на Вінниччині пролунали звуки вибухів. Лише після того в області оголосили повітряну тривогу, а далі – по всій Україні. З'ясувалося, що російські окупанти атакували регіон гіперзвуковими ракетами "Кинджал".

Саме через тип ракет і не спрацювала повітряна тривога, адже технічні характеристики цієї зброї не дозволяють Протиповітряній обороні помітити її. Після пуску ракета підіймається на величезну висоту – у верхні шари атмосфери. Крім того, рухається смертоносний снаряд дуже швидко.

Відомо, що "Кинджал" влучив у військові об'єкти Вінницької області.

"Гучно" на Вінниччині було й 2 серпня. Тоді, під час всеукраїнської повітряної тривоги, сили ППО збили 2 ворожі ракети.

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