Область также пытались атаковать российские дроны-камикадзе типа "Шахед". 24 Канал призывает винничан оставаться в укрытиях, чтобы уберечь свою жизнь.
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Какая угроза была для Винницкой области
Воздушная тревога в Винницкой области прозвучала в 00:35 7 сентября. Воздушные силы писали о движении вражеских беспилотников в направлении региона.
БПЛА в Николаевской области курс северо-западный (Винницкая область),
– отмечали военные.
Воздушные силы также впоследствии рассказывали, что фиксируют беспилотники на севере Винницкой области курсом в направлении города Винница. Также группы БПЛА из Кировоградской, Николаевской и Одесской областей заходили в Винницкую область и держали курс северо-западный.
О взрывах в Винницкой области стало известно в 02:33. Об этом сообщили корреспонденты Суспильного.
"В Винницкой области был слышен звук взрывов", – писали журналисты.
По предварительным данным, это могла быть работа ПВО по вражеским воздушным целям. О последствиях взрывов в Винницкой области в ОВА пока не сообщали.
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