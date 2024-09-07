Область также пытались атаковать российские дроны-камикадзе типа "Шахед". 24 Канал призывает винничан оставаться в укрытиях, чтобы уберечь свою жизнь.

К теме На Хмельнитчине – взрывы: какова причина

Какая угроза была для Винницкой области

Воздушная тревога в Винницкой области прозвучала в 00:35 7 сентября. Воздушные силы писали о движении вражеских беспилотников в направлении региона.

БПЛА в Николаевской области курс северо-западный (Винницкая область),

– отмечали военные.

Воздушные силы также впоследствии рассказывали, что фиксируют беспилотники на севере Винницкой области курсом в направлении города Винница. Также группы БПЛА из Кировоградской, Николаевской и Одесской областей заходили в Винницкую область и держали курс северо-западный.

О взрывах в Винницкой области стало известно в 02:33. Об этом сообщили корреспонденты Суспильного.

"В Винницкой области был слышен звук взрывов", – писали журналисты.

По предварительным данным, это могла быть работа ПВО по вражеским воздушным целям. О последствиях взрывов в Винницкой области в ОВА пока не сообщали.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.