Область також намагалися атакувати російські дрони-камікадзе типу "Шахед". 24 Канал закликає вінничан лишатися в укриттях, щоб вберегти своє життя.
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Яка загроза була для Вінницької області
Повітряна тривога у Вінницькій області пролунала о 00:35 7 вересня. Повітряні сили писали про рух ворожих безпілотників у напрямку регіону.
БпЛА на Миколаївщині курс північно-західний (Вінницька область),
– зазначали військові.
Повітряні сили також згодом розповідали, що фіксують безпілотники на півночі Вінницької області курсом у напрямку міста Вінниця. Також групи БпЛА з Кіровоградської, Миколаївської та Одеської областей заходили на Вінниччину і тримали курс північно-західний.
Про вибухи у Вінницькій області стало відомо о 02:33. Про це повідомили кореспонденти Суспільного.
"На Вінниччині було чутно звук вибухів", – писали журналісти.
За попередніми даними, це могла бути робота ППО по ворожих повітряних цілях. Про наслідки вибухів на Вінниччині в ОВА поки що не повідомляли.
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