В Винницкой области во время масштабной тревоги сработала ПВО: вражеский объект уничтожен

В Винницкой области при масштабной воздушной тревоге слышали звуки взрывов. Это результат работы ПВО.

По состоянию на 16.05 во многих регионах продолжается воздушная тревога, поэтому необходимо находиться в укрытиях. Об успешной работе противовоздушной обороны сообщил председатель Винницкой ОВА Сергей Борзов.

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ПВО уничтожила вражеский объект

Около 15:57, спустя более 10 минут после объявления в Винницкой области воздушной тревоги, появились сообщения о взрывах в области.

Глава ОВА Сергей Борзов сообщил, что ПВО успешно сработала и "приземлила" враждебный объект.

В Винницкой области работает ПВО! Воздушный объект уничтожен. Позже детали,

– сообщил Борзов.

Учитывая, что воздушная тревога в Винницкой и многих других областях по состоянию на 16:10 продолжается, Сергей Борзов призвал жителей региона находиться в укрытиях.

Над Черниговщиной сбили беспилотник

В ходе тревоги взрывы слышали и жители Черниговщины. Впоследствии Оперативное командование "север" сообщило, что около 15:30 Вооруженные Силы Украины "приземлили" вражеский беспилотник.

Детали по поводу сбития вражеского объекта обещают позже.

Успешная работа ПВО в Черкасской области

Около 11:16 жители Черкасской области также слышали взрывы. Однако силы ПВО и на этот раз помешали вражеской ракете добиться своей цели.

Наши защитники сбили российскую ракету.

В Днепропетровской области россия попала в дом

Около 15:00 россия снова ударила по Днепропетровщине. Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что российская ракета попала в частный дом в Синельниковском районе, недалеко от областного центра.

Под завалами оказались 2 ребенка. К счастью, они живы.

Важно! Каждый день Россия атакует города и села Украины, однако 24 августа нужно быть особенно бдительными, поскольку сегодня Украина отмечает главный государственный праздник – День Независимости. Предугадать, куда будут бить оккупанты и куда могут упасть обломки вражеских ракет после успешной работы ПВО – невозможно. Помните, что мы сражаемся со страной-террористом.

Соблюдайте правила безопасности, сохраняйте спокойствие и доверяйте информацию только из проверенных источников.

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