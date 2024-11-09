Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграм-каналы и мониторы.

К теме Опять атакуют "Шахеды": в Киеве и ряде областей – тревога

Что известно о взрывах в Винницкой области

Тревога в Винницкой области прозвучала 9 ноября в 00:48. Воздушные силы писали об угрозе российских беспилотников для региона.

"Шахеды" на севере Одесской области движутся курсом в Винницкую,

– писали военные.

О громких звуках в Винницкой области стало известно в 01:26. Мониторинговые телеграм-каналы писали, что, вероятно, по вражеским целям работает противовоздушная оборона.