Вражеские дроны-камикадзе курсировали с северо-восточного направления. 24 Канал призывает жителей областей, где прозвучала сирена, направляться в укрытие гражданской защиты.
К теме Российские войска используют дроны-приманки, чтобы преодолеть противовоздушную оборону
Что известно о воздушной тревоге в Украине
Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.
22:32, 8 ноября
Воздушные силы написали, что:
- группа "Шахедов" на востоке Полтавщины движется курсом на Харьковщину.
- БпЛА на Сумщине движется курсом на Черниговщину.
- "Шахед" на севере Полтавщины движется в направлении на юго-запад.
- БпЛА на востоке Черниговщины – курс южный.
22:00, 8 ноября
Где сейчас раздается воздушная тревога: смотрите карту
21:59, 8 ноября
Воздушные силы сообщили, что:
- группа "Шахедов" на юге Сумщины движется курсом на Полтавщину.
- БПЛА на севере Сумщины движется курсом на Черниговщину.
21:27, 8 ноября
Группа "Шахедов" из Сумщины движется курсом на Черниговщину.
21:18, 8 ноября
БПЛА на севере Сумщины в южном направлении.