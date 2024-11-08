Вражеские дроны-камикадзе курсировали с северо-восточного направления. 24 Канал призывает жителей областей, где прозвучала сирена, направляться в укрытие гражданской защиты.

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Что известно о воздушной тревоге в Украине

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22:32, 8 ноября Воздушные силы написали, что: группа "Шахедов" на востоке Полтавщины движется курсом на Харьковщину.

БпЛА на Сумщине движется курсом на Черниговщину.

"Шахед" на севере Полтавщины движется в направлении на юго-запад.

БпЛА на востоке Черниговщины – курс южный.

22:00, 8 ноября Где сейчас раздается воздушная тревога: смотрите карту

21:59, 8 ноября Воздушные силы сообщили, что: группа "Шахедов" на юге Сумщины движется курсом на Полтавщину.

БПЛА на севере Сумщины движется курсом на Черниговщину.

21:27, 8 ноября Группа "Шахедов" из Сумщины движется курсом на Черниговщину.