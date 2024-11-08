Ворожі дрони-камікадзе курсували з північно-східного напрямку. 24 Канал закликає жителів областей, де пролунала сирена, прямувати в укриття цивільного захисту.
До теми Російські війська використовують дрони-приманки, щоб здолати протиповітряну оборону
Що відомо про повітряну тривогу в Україні
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.
22:32, 8 листопада
Повітряні сили написали, що:
- група "Шахедів" на сході Полтавщини рухається курсом на Харківщину.
- БпЛА на Сумщині рухається курсом на Чернігівщину.
22:00, 8 листопада
Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться карту
21:59, 8 листопада
Повітряні сили повідомили, що:
- група "Шахедів" на півдні Сумщини рухається курсом на Полтавщину.
- БпЛА на півночі Сумщини рухається курсом на Чернігівщину.
21:27, 8 листопада
Група "Шахедів" з Сумщини рухається курсом на Чернігівщину.
21:18, 8 листопада
БпЛА на півночі Сумщини в південному напрямку.