Ворожі дрони-камікадзе курсували з північно-східного напрямку. 24 Канал закликає жителів областей, де пролунала сирена, прямувати в укриття цивільного захисту.

До теми Російські війська використовують дрони-приманки, щоб здолати протиповітряну оборону

Що відомо про повітряну тривогу в Україні

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

22:32, 8 листопада

Повітряні сили написали, що:

  • група "Шахедів" на сході Полтавщини рухається курсом на Харківщину.
  • БпЛА на Сумщині рухається курсом на Чернігівщину.
22:00, 8 листопада

Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться карту

21:59, 8 листопада

Повітряні сили повідомили, що:

  • група "Шахедів" на півдні Сумщини рухається курсом на Полтавщину.
  • БпЛА на півночі Сумщини рухається курсом на Чернігівщину.
21:27, 8 листопада

Група "Шахедів" з Сумщини рухається курсом на Чернігівщину.

21:18, 8 листопада

БпЛА на півночі Сумщини в південному напрямку.