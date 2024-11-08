Ворожі дрони-камікадзе курсували з північно-східного напрямку. 24 Канал закликає жителів областей, де пролунала сирена, прямувати в укриття цивільного захисту.

До теми Російські війська використовують дрони-приманки, щоб здолати протиповітряну оборону

Що відомо про повітряну тривогу в Україні

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

22:32, 8 листопада Повітряні сили написали, що: група "Шахедів" на сході Полтавщини рухається курсом на Харківщину.

БпЛА на Сумщині рухається курсом на Чернігівщину.

22:00, 8 листопада Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться карту

21:59, 8 листопада Повітряні сили повідомили, що: група "Шахедів" на півдні Сумщини рухається курсом на Полтавщину.

БпЛА на півночі Сумщини рухається курсом на Чернігівщину.

21:27, 8 листопада Група "Шахедів" з Сумщини рухається курсом на Чернігівщину.