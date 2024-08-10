Также оккупанты на направлении Казачья Лопань – Золочев нарастили количество применения разведывательных беспилотников. Ведь россияне хотят найти наши подразделения.

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Что происходит в районе Волчанска

В Волчанске враг в рамках подготовки к проведению штурмовых действий осуществил перегруппировку штурмовых групп 153 танкового полка, а также проводит внутреннюю ротацию личного состава в подразделениях 138 отдельной мотострелковой бригады,

– заявили военные.

По состоянию на 16:00 10 августа в Генштабе ВСУ отметили, что наши военные отбили атаку противника в районе Волчанска. Еще два боестолкновения в городе продолжались.

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Кстати, оккупанты не хотят перебрасывать войска из Украины на Курщину. Аналитики американского Института изучения войны объяснили, что враги не хотят сорвать наступательную операцию на Востоке.