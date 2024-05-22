В Волчанске россияне атаковали авто полицейских, когда те ехали спасать гражданских: видео удара
Источник:Игорь Клименко
Оккупанты в очередной раз совершили военное преступление, обстреляв авто с полицейскими во время эвакуации мирного населения из Волчанска. В результате атаки погиб полицейский, еще один правоохранитель получил ранения.
Трагедия произошла в среду, 22 мая, во время эвакуации мирных жителей Волчанска. В полиции Харьковщины сообщили, что во время атаки погиб Андрей Ладыка.
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Оккупанты обстреляли машину с полицейскими
Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что в Волчанске российские военные атаковали автомобиль полиции с FPV-дрона во время эвакуации. В этот момент в машине находились двое сотрудников полиции, которые ехали спасать гражданских.
К сожалению, в результате атаки погиб полицейский, а его напарник – получил серьезные ранения. Клименко отметил, что вражеские беспилотники кружат постоянно, опасность для эвакуационных групп полиции – стабильно высокая, однако правоохранители продолжают спасать людей и вывозить их из-под обстрелов.
Спасают несмотря на риски для собственной жизни и здоровья. Это самопожертвование нужно помнить всегда,
– подчеркнул Клименко.
Оккупанты ударили дроном по машине полиции: смотрите видео
На инцидент отреагировал омбудсмен Дмитрий Лубинец. Он отметил, что этот удар – терроризм в чистом виде. Уполномоченный ВР по правам человека заявил, что транспорт полиции не может быть военной целью в соответствии с нормами международного права.
Транспорт полиции не может быть военной целью в соответствии с международным правом! Это автомобиль, который используют в гуманитарных целях: помощи гражданскому населению. Даже спутать транспорт полиции с военным – невозможно, поскольку он промаркирован и обозначен,
– заявил Лубинец.
Омбудсмен добавил, что Россия не впервые препятствует эвакуации населения из зоны боевых действий и оккупированных территорий. Враг в течение 2 лет полномасштабной войны обстреливает эвакуационный транспорт и даже целые колонны.
"Люди погибают, спасаясь от зла... Но зло догоняет! Цивилизованный мир не должен закрывать на это глаза! Нужна реакция и конкретные шаги, чтобы остановить агрессора!", – призвал омбудсмен.
В полиции назвали имя погибшего
Как сообщили в полиции Харьковской области, 22 мая в городе Волчанск Чугуевского района во время проведения эвакуационных мероприятий враг преследовал и попал в полицейский служебный автомобиль "Duster" с FPV-дрона. В этот момент в автомобиле находились двое сотрудников полиции.
В результате обстрела погиб 41-летний майор полиции Андрей Ладыка. Он получил несовместимые с жизнью ранения. Его коллега, старший лейтенант полиции, Дмитрий Можаровский получил тяжелые ранения.
Андрей Ладыка погиб в результате российской атаки / Фото полиции Харьковской области
У погибшего полицейского остались жена, дочь, сын и мать.
Полиция Харьковщины выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего коллеги. Благодарим полицейского за верность Присяге и служению Украинскому народу. Спи спокойно, Герою. Навсегда в наших сердцах. Навсегда в строю,
– выразили соболезнования в полиции.
Полицейский Андрей Ладыка погиб во время эвакуации гражданского населения / Фото полиции Харьковской области