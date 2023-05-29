В Воздушных силах объяснили, как Россия использует фото обломков сбитых нами ракет

К сожалению, во время российских атак украинцы не соблюдают информационную безопасность и публикуют в сети работу ПВО. Однако есть еще другая сторона проблемы – фото сбитых ракет, уже появляющихся в СМИ.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, фото обломков ракет в официальных источниках информации также угрожающие.

Обратите внимание Генштаб уточнил данные о сбитых воздушных целях во время массированной атаки по Украине

Как россияне используют фото сбитых ракет

Юрий Игнат отметил, что когда в СМИ появляются фото обломков ракет, то на снимках можно увидеть маркировку систем Patroit, SAMP/T или NASAMS. Для россиян это отличный повод снова распространить фейки о том, что якобы Украина запускает ракеты в жилые дома, а не россияне. То есть, таким образом, враг пытается оправдать собственные военные преступления.

Поэтому пресс-секретарь Воздушных сил советует тем, кто публикует фото обломков, скрывать маркировку ракет, чтобы россиян не использовали эти изображения в пропаганде.

Героическая работа сил ПВО

Падение обломков – это не только о падении вражеской цели (дрона, ракеты, самолета, вертолета и т.п.), но и об обломках ракеты ПВО, сбившей эту цель. К сожалению, последствия падений обломков не предсказуемы, однако существенно меньше, чем от прямых попаданий, которые предотвращаются нашими силами ПВО.

Каждый день и каждую ночь наши защитники неба демонстрируют невероятные результаты, уничтожая десятки враждебных целей. Только ночью 29 мая наши воины уничтожили 36 из 40 крылатых ракет и 39 иранских дронов "Шахед".

Днем россияне решили атаковать Киев ракетами "Искандер". Однако силы ПВО уничтожили все цели. Пострадавших в результате атак и падений обломков, к счастью, нет. Однако в Хмельнитчине после попадания в военный объект повреждены 5 летательных аппаратов.

Ночью 28 мая россияне совершили самую массированную атаку "Шахедами", запустив 59 дронов на Украину, из которых более 40 на Киев. Силы ПВО сбили 58 дронов. 1 беспилотник попал в промышленный объект Житомирской области. В Киеве в результате падения обломков погиб 1 человек, еще 2 пострадали.