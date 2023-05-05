Начальник КМВА Сергей Попко заявлял, что оккупанты атаковали Киев дронами-камикадзе и, вероятно, ракетами баллистического типа. Однако спикер командования Воздушных Сил Юрий Игнат опроверг сбивание гиперзвуковой ракеты "Кинжал", сообщает 24 Канал.
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Что говорят в Воздушных Силах
В комментарии Суспильному Игнат заявил, что угроза применения баллистических ракет в ночь на 4 мая действительно была, однако враг не совершал пуски.
Была вероятность применения, но баллистические ракеты не зафиксированы,
– заявил Юрий Игнат в комментарии журналистам.
Журналисты 24 Канала тоже пытались связаться с Воздушными Силами, но там не комментируют ситуацию.
Вместе с тем, в пресс-службе командования заявили, что комментариев и включений спикеров Воздушных Сил не будет. За дополнительной информацией посоветовали обратиться к первоисточникам, распространившим заявки по сбитию гиперзвуковой ракеты типа "Кинжал", – к Киевской городской военной администрации и ресурсу Defence Express, который распространил заявления по сбитию.
Кроме того, в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности назвали сбитие ракеты типа "Кинжал" фейком. Там подчеркнули, что в ночь на 4 мая в воздушном пространстве Украины не фиксировали баллистических целей.
Россияне атаковали Украину дронами: коротко
- Ориентировочно в 00:22 в Запорожской области 4 мая объявили о воздушной тревоге. После 2 часов она распространилась и на другие области – Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Полтавскую и Днепропетровскую, Кировоградскую, Николаевскую и Одесскую области.
- Первые взрывы прогремели в Запорожье. Вероятно, враг атаковал регион ракетами С-300. Впоследствии взрывы прогремели в Херсоне и Киеве. Известно, что в Киевской области работала ПВО.
- К утру 4 мая стало известно, что россияне атаковали Одессу 15 дронами-камикадзе. Силы противовоздушной обороны были уничтожены 12 Shahed-131/136. Три БпЛА попали по общежитиям, к счастью, обошлось без пострадавших.
- В общей сложности россияне в ночь на 4 мая запустили по территории Украины 24 дрона-камикадзе Shahed-136/131. Украинские защитники уничтожили 18 ударных БПЛА. Кроме того – один разведывательный беспилотник.