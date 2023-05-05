Начальник КМВА Сергій Попко заявляв, що окупанти атакували Київ дронами-камікадзе та, ймовірно, ракетами балістичного типу. Проте речник командування Повітряних Сил Юрій Ігнат спростував збиття гіперзвукової ракети "Кинджал", повідомляє 24 Канал.

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Що говорять у Повітряних Силах

У коментарі Суспільному Ігнат заявив, що загроза застосування балістичних ракет у ніч проти 4 травня дійсно була, проте ворог не здійснював пуски.

Була ймовірність застосування, але балістичних ракет не зафіксовано,

– заявив Юрій Ігнат у коментарі журналістам.

Журналісти 24 Каналу також намагалися зв'язатися з Повітряними Силами, але наразі речник командування коментувати ситуацію відмовляється.

Разом з тим, у пресслужбі командування заявили, що коментарів і ввімкнень спікерів Повітряних Сил не буде. За додатковою інформацією порадили звернутися до першоджерел, які поширили заяви щодо збиття гіперзвукової ракети типу "Кинджал", – до Київської міської військової адміністрації та ресурсу Defence Express, який поширив заяви щодо збиття.

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