Россия днем 16 октября запускала по Украине "Шахеды". Защитники неба отчитались о сбитии воздушных целей.

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Сколько целей сбили

В Воздушных силах проинформировали о еще 17 сбитых дронах-камикадзе типа "Шахед". Кроме этого, еще 4 БПЛА были локационно потеряны.

Там также отметили, что по состоянию на 13:00 ударные БПЛА в воздушном пространстве не наблюдаются.

По обновленной информации сегодня Силами обороны Украины сбито еще 17 вражеских беспилотников, кроме того, четыре – локационно потеряно,

– говорится в сообщении.

Ночью и днем 16 октября Россия применила 136 ударных БПЛА. Из них удалось сбить 68, локационно потеряно – 64, вернулись в Россию – 2. К сожалению, зафиксировано 2 попадания.

Украинские защитники неба делают все возможное для безопасности граждан.