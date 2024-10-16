Росія вдень 16 жовтня запускала по Україні "Шахеди". Оборонці неба відзвітували про збиття повітряних цілей.

Дивіться також Росіяни атакують на Курщині та підійшли під Мирноград: як змінилася лінія фронту за тиждень

Скільки цілей збили

У Повітряних силах поінформували про ще 17 збитих дронів-камікадзе типу "Шахед". Крім цього, ще 4 БпЛА було локаційно втрачено.

Там також зазначили, що станом на 13.00 ударні БпЛА в повітряному просторі не спостерігаються.

За оновленою інформацією, сьогодні Силами оборони України збито ще 17 ворожих безпілотників, крім того, чотири – локаційно втрачено,

– мовиться в повідомленні.

Вночі проти та вдень 16 жовтня Росія застосувала 136 ударних БпЛА. З них вдалося збити 68, локаційно втрачено – 64, повернулись у Росію – 2. На жаль, зафіксовано 2 влучання.

Українські оборонці неба роблять все можливе для безпеки громадян.