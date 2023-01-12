В ЦПК уже отреагировали на это событие. Там отмечают, что единственный позитив – разблокирование работы ВСП, но удручает то, кого избрали членами совета.

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Что не так с новоизбранными

Из восьми избранных членов ВСП к семи есть немало серьезных вопросов. В ЦПК на этот счет привели ряд риторических вопросов:

Как вы думаете, будут ли наказывать Бурлаков и Бокова судей, посещавших Россию или оккупированный Крым? Если сами это делали и не видели в этом ничего дурного.

Будет ли судить за принятие решений не на рабочем месте или скрытие фактов нарушения ПДД госпожа Бондаренко, если сама так поступала?

Будет ли судить госпожу Котелевец, которую еще в 2012 году должны были уволить за то, что при рассмотрении дела о ДТП не учла результаты судэкспертизы, а затем уменьшила компенсации потерпевшему?

Будет ли судить за ложь в декларациях госпожи Попикова, которая сама на протяжении нескольких лет не указывала ни одной недвижимости?

Будет ли вопрос к имущественным "муткам" судей господин Сасевич, который рассказывал, что жена приобрела Пассат за 35 тысяч долларов, перед тем получив подарок/выигрыш на примерно такую же сумму?

Будет ли господин Усик, приватизировавший служебную квартиру в Киеве площадью 89 квадратов (перед тем, чтобы создать видимость потребности в таком жилье, переписал на своих сыновей собственные две квартиры), будет обращать на подобные действия других судей?

Члены ВСП будут покрывать судей

Как отмечают в ЦПК, все новоизбранные члены ВСП будут покрывать судей, которые совершают те же действия.

Имеют связи с РФ, врут в декларациях, принимают решение не на рабочем месте, рассказывают сказочки о миллионных выигрышах и подарках,

– говорится в сообщении.

Добавляют, что особенно грустно, потому что "московский патриархат в мантиях" избирается на ключевые должности тогда, когда Украина ведет изнурительную войну за свободу и независимость и стремится стать членом ЕС.

Новоизбранные судьи в ВСП / Коллаж Центра противодействия коррупции

Следует добавить, что свои полномочия Высший совет правосудия прекратил 22 февраля 2022 года. 10 членов Высшего совета правосудия досрочно сдали полномочия по собственному желанию. Позиция членов ВСП относительно того, что полномочия Этического совета не имеют конституционной основы.

Высший совет правосудия должен состоять из 21 члена. Десять из них выбирают на съезде судей Украины среди судей или судей в отставке, по 2 члена назначают президент, Верховная Рада, съезд адвокатов Украины, всеукраинская конференция прокуроров и съезд представителей юридических учреждений высшего образования и научных учреждений.

В Украине выбрали всех членов ВСП: что известно

В Киеве 11 января состоялся XIX внеочередной съезд украинских судей, на котором избрали 5 членов Высшего совета правосудия. 12 января избрали еще троих.

Делегаты съезда судей избрали 8 членов: