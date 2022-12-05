В Генштабе ВСУ назвали направления, на которых россияне сосредоточили свои основные усилия

Российские захватчики не оставляют попыток захватить украинские города. В ВСУ рассказали, где именно враг сосредоточил свои основные усилия.

В Генштабе ВСУ сообщили, что на Бахмутском и Авдеевском направлениях оккупанты сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий. В этих регионах они стараются улучшить тактическое положение.

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Россияне сосредоточили свои основные усилия в Донецкой области

Также отмечают, что ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Соледар, Часов Яр, Бахмутское, Бахмут, Константиновка, Клещиевка, Опросное, Курдюмовка, Железное, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Веселое, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

Какая ситуация в других регионах

В ВСУ сообщили, что в Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону. Оккупанты совершили обстрелы из танков и артиллерии по районам населенных пунктов Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное, Берестовое и Вишневое Харьковской области; Новоселовское, Мясожаровка, Макеевка, Площадка в Луганской области и Ямполевка и Андреевка Донецкой области.

В Новопавловском и Запорожском направлениях враг также ведет оборону. Огненное поражение потерпели прифронтовые населенные пункты.

Украинские военные нанесли потери оккупантам в Акимовском районе на Запорожье. Потери противника составляют до 30 военнослужащих ранеными и более 10 мертвыми.

Российские оккупанты не прекращают огневого террора гражданского населения города Херсона. В Херсонском направлении враг обстрелял из артиллерии районы более двадцати населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Российские оккупанты не прекращают огневого террора гражданского населения города Херсона.

Враг совершил минометные обстрелы

На Северском направлении враг совершил минометные обстрелы населенных пунктов Сопич, Сварково и Заруцкое Сумской области.

На Слобожанском направлении обстрелов из разнокалиберной артиллерии, со стороны противника, подверглись районы населенных пунктов Тимофеевка, Стрелка, Старица, Бугроватка, Огурцово, Волчанск, Бочково, Малая Волчья, Двуречная, Тавильжанка и Богдановское Харьковской области.