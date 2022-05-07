Украина неоднократно обращалась к западным партнерам предоставить большее современное вооружение. В том числе и боевую авиацию, благодаря которой украинская армия сможет наносить значительно большие потери российским оккупантам. Речь идет об американских самолетах F-15 и F-16. Эту информацию во время пресс-брифинга подтвердил и спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает 24 канал.

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По его словам, у украинских военных летчиков уже есть опыт полетов на таких самолетах.

"Это самолеты, которые уже были в Украине на аэродромах Миргород и Староконстантиновка. Речь идет даже о 2018 году. Это авиация Национальной гвардии штата Калифорния. Наши пилоты уже летали на них. Это были ознакомительные полеты в кабине с американскими летчиками", – рассказал Юрий Игнат.

Юрий Игнат также отметил, что самолеты F-15 и F-16 такого же поколения, что и МиГ-29 и Су-27, находящиеся на вооружении у украинской армии. Отличие лишь в том, что впоследствии американские самолеты прошли серьезную модернизацию вооружения, радаров и навигационных систем, из-за чего и преобладают советские аналоги.

Научиться летать для украинского летчика-профессионала, имеющего боевой опыт, не проблема. Это вопрос нескольких недель. И лётчики будут прекрасно себя чувствовать в кабине американских самолетов. Другой дело – научиться воевать на нем и применять вооружение. Это более трудный процесс. Но наши пилоты готовы день и ночь, не жалея сил, учиться в скорейшем темпе,

– подчеркнул Юрий Игнат.

Украинские пилоты готовы решить на соответствующие учения как в США, так и в другие страны-члены НАТО, где есть соответствующие тренажеры и инструкторы. При этом в Украине достаточно пилотов, чтобы отправка части из них заграницу на обучение не была значительной потерей для обороноспособности страны. Ведь за время войны есть немало тех, кого вызывали из резерва и которые еще могут совершать боевые вылеты.

Важно! Командование Воздушных сил ВСУ накануне заявило, что украинские военные летчики пока не учатся за границей на F-16. Кроме того, американские бомбардировщики тоже не летают над Украиной.

Поэтому главный вопрос – это предоставление самой техники.

"Это позволит нам закрыть небо своими силами. Если появится такой самолет, то это кардинально изменит расклад сил", – подчеркнул Юрий Игнат.

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По состоянию на 7 мая, на 72 день войны, украинские военные сбили 199 самолетов врага. Это сделали как в воздушных боях, так и с помощью сил противовоздушной обороны. Из-за столь значительных потерь командование оккупантов решило ограничить деятельность авиации в зонах действия украинской ПВО. Следовательно, количество сбитых вражеских самолетов значительно сократилось.