В воздушных силах ВСУ призвали проверять информацию перед опубликованием.
Внимание Системы ПВО Hawk примут на боевое дежурство уже в ближайшее время
Информация, которая распространяется в соцсетях по поводу сбития российского Су-35 украинским ЗРК NASAMS, не соответствует действительности!,
– говорится в сообщении.
О чем речь
19 ноября с утра Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины сообщал, что ВСУ с помощью норвежского комплекса NASAMS в районе Бахмута сбили новейший и высокоточный истребитель. По их информации, пилот катапультировался, но не выжил.
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