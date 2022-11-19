У Повітряних силах ЗСУ закликали перевіряти інформацію перед опублікуванням.

Увага Системи ППО Hawk візьмуть на бойове чергування вже найближчим часом

Інформація, яка шириться в соцмережах стосовно збиття російського Су-35 українським ЗРК NASAMS, не відповідає дійсності!,

– ідеться в дописі.

Про що мова

19 листопада зранку Центр стратегічних комунікацій Збройних сил України повідомляв, що ЗСУ за допомогою норвезького комплексу NASAMS у районі Бахмута збили новітній та високоточний винищувач. За їхньою інформацією, пілот катапультувався, але не вижив.

Важливо! Зенітно-ракетні комплекси NASAMS надійшли до України на початку листопада, ЗСУ уже активно використовують ці системи. Під час наймасовішої атаки на Україну 15 листопада системи протиповітряної оборони NASAMS перехопили 100% ворожих ракет.

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