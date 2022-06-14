В ВСУ показали фрагмент боя Иностранного легиона на Донбассе: мощное видео

Бойцы ВСУ продолжают уничтожать российское нашествие вместе с иностранными союзниками. Украинские защитники показали видео, как работают иностранные добровольцы, которые защищают нашу страну наравне с украинцами.

Иностранный легион защищает Украину в Донбассе. Каждый день бойцы из разных стран противостоят российским оккупантам в горячих точках.

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В Вооруженных Силах Украины показали, как иностранные бойцы сражаются с российскими оккупантами. Фрагмент боя показали на телеграмм-странице Вооруженных Сил.

Бой воинов Иностранного легиона с российскими оккупантами на Донбассе: смотрите видео

Империя зла будет уничтожена!

– прокомментировали видео в ВСУ.

Оккупанты штурмуют Северодонецк и планируют идти на Славянск: ситуация по направлениям

Славянское направление. Здесь враг стремится установить полный контроль над Богородичным. Кроме того, планирует наступление на Славянск. В то же время кафиры не прекращают обстрелы населенных пунктов из артиллерии. Под огонь попали районы Дубровного, Карнауховки, Новой Дмитровки, а также Вернополья.

Лиманское направление. Здесь захватчики пытаются перегруппировать свои войска. Они делают это для того, чтобы создать себе условия для дальнейшего наступления. Он планируется по направлениям Лиман – Райгородок и Ямполь – Северск.

Северодонецкое направление. Сюда оккупанты опрокинули военных из районов Кременной – Рубежного. Речь идет о дополнительных двух батальонных тактических группах. Также продолжается штурм самого Северодонецка. Он сопровождается артиллерийскими обстрелами. Враг не оставляет попыток закрепиться в центре города.

Потери россиян на войне против Украины

Российские военные терпят в Украине колоссальные потери. Это их существенно деморализует и быстро выбивает желание воевать. Специалисты Службы безопасности Украины перехватили разговор российского оккупанта с супругой. Боец рассказал, что с его батальона вступать в бой с украинскими защитниками согласились всего 30 солдат. То есть это означает, что из 10 захватчиков только 1 может решиться на бой.

Это и объясняет, почему россияне лишь издалека поражают позиции ВСУ, а в прямую атаку практически не идут.

Добавим, что все время войны наши военные ликвидировали 33500 российских оккупантов. Кроме того, они уничтожили:

танков – 1434 единиц;

боевых бронированных машин – 3 503 единицы;

артиллерийских систем – 721 единица;

реактивных систем залпового огня – 229 единиц;

средств ПВО – 97 единиц;

самолетов – 213 единиц;

вертолетов – 179 единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 588 единиц;

крылатых ракет – 125 единиц;

кораблей/катеров – 13 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 473 единицы;

специальной техники – 54 единиц.

За сутки 13 июня ВСУ отправили на "концерт Кобзона" 200 вражеских бойцов. Также наши воины уничтожили российскую технику: 3 дрона, вертолет, 3 артиллерийские системы, 3 реактивные системы залпового огня, 2 танка, 11 боевых бронированных машин, 13 единиц автомобильной техники и цистерн с горюче-смазочными материалами.

Заметим, что больше техники и личного состава россияне потеряли на Бахмутском направлении.

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