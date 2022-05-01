В ВСУ показали, как воины на Донетчине успешно уничтожают российские беспилотники "Орлан-10"

В Донецкой области украинские защитники продолжают умело уничтожать российскую технику. В этот раз украинские разведчики уничтожили "Орлан-10", принадлежавший МЧС России.

Защитники группировки ООС успешно уничтожают многоцелевые российские БПЛА "Орлан-10". В украинском небе начала летать техника Министерства чрезвычайных ситуаций России – похоже, что у оккупантов дефицит беспилотников.

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Украинские воины Операции Объединенных сил сбили очередную "птичку" в небе над Донбассом. На беспилотнике выбито название "МЧС России".

Украинцы сбили вражеский БПЛА / Фото Управление стратегических коммуникаций

На фото видно, что "птичка" принадлежит к МЧС российского рейха. Видно, совсем тяжело у оккупантов со своими беспилотниками.

Ждем теперь в небе их боевые дельтапланы и тактические воздушные шары с воздушными змеями!

– написали в Управлении стратегических коммуникаций Украины.

Украинцы сбили вражеский БПЛА / Фото Управление стратегических коммуникаций

Битва за Донбасс: что известно

Украинцы стойко защищают нашу землю от оккупантов и не разрешают россиянам пройти вглубь областей.

За 30 апреля ВСУ отразили 6 атак оккупантов, уничтожили 81 единицу личного состава и более 20 единиц российской техники.

По состоянию на 30 апреля в Украине погибли уже более 23 тысяч оккупантов.

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