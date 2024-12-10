Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский, отметив, что в каждом военном подразделении будет человек, который будет отвечать за финансовое обеспечение закупок. Это упростит выполнение решения парламента о том, что органы местного самоуправления напрямую выделяют часть своих финансов на обеспечение потребностей военных формирований.

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Обязанности уполномоченного по закупкам

По словам Федора Вениславского, военнослужащий, который займет должность уполномоченного по закупкам, будет обеспечивать свое подразделение всем необходимым военным снаряжением. Он будет нести ответственность за выделение и использование бюджетных средств.

Процедуры закупок должны касаться того, что непосредственно нужно конкретной бригаде,

– сказал он.

Внедрение новой должности имеет целью ускорить оперативное решение вопросов по обеспечению бригад нужными средствами. Говорится о том, что они могут приобрести все необходимое самостоятельно, без привлечения централизованных закупок, которые осуществляет Министерство обороны.

По мнению народного депутата, это облегчит командованию бригад процесс подготовки к боевым задачам.

К слову, для борьбы с российской агрессией Украина нуждается в оперативной военной помощи, в частности современного вооружения. Дания в сотрудничестве с Францией решили ускорить передачу артиллерийских систем Caesar, которые вместо 2026 года будут доставлены уже в 2025 году.