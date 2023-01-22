Однако эта техника требует новых навыков. Об этом рассказал командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.
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Следующая фаза войны – о танках
Более того, по мнению Сергея Наева, следующая фаза войны будет связана именно с танками. И не с советскими образцами типа Т-72, а более современными, как Leopard 2 и Challenger.
Конечно, нам нужно большое количество западных танков. Они намного лучше советских моделей и могут помочь нам продвинуться. Мы создаем новые воинские части. И наши дальнейшие действия будут зависеть от их боеспособности. Поэтому помощь Запада крайне важна,
– сказал Наев.
Необходимы навыки
Именно на фоне ожидания поставок современных западных танков в Украину и создают новые воинские части. Ведь подразделения должны научиться пользоваться этой современной техникой и интегрировать ее в существующие формирования.
"Все подразделение должно быть оснащено одной и той же машиной, поэтому весь батальон должен, например, быть оснащен Bradley, если мы его получим, или Leopard", – подчеркнул генерал-лейтенант.
Основные преимущества танков Leopard / Инфографика 24 Канала
Снабжение Украины танков Leopard 2: последние новости
- 20 января состоялось заседание в формате "Рамштайн", где ожидалось решение о предоставлении Украине этих танков. Однако его участники не пришли к общему решению по этому поводу.
- После заседания в формате "Рамштайн" многие немцы вышли на протест. Они потребовали предоставить Украине Leopard 2.
- Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что у партнеров нет единого мнения относительно предоставления Leopard 2. Более того, по его словам, якобы есть веские причины против их поставки.
Однако также министр обороны сообщил, что поручил официальным лицам провести проверку запасов танков Leopard 2 в Германии, чтобы страна могла "действовать быстро" в случае "положительного решения".
- В Польше, где активно выступают за предоставление Украине этого вооружения, допускают создание коалиции по передаче этих танков Украине без Германии. По словам премьера Матеуша Моравецкого, Польша не будет пассивно наблюдать, как Украина истекает кровью.