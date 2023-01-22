Однак ця техніка вимагає нових навичок. Про це розповів командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

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Наступна фаза війни – про танки

Ба більше, на думку Сергія Наєва, наступна фаза війни буде пов'язана саме з танками. І не з радянськими зразками типу Т-72, а більш сучасними, як-от Leopard 2 і Challenger.

Звичайно, нам потрібна велика кількість західних танків. Вони набагато кращі за радянські моделі і можуть допомогти нам просунутися. Ми створюємо нові військові частини. І наші подальші дії залежатимуть від їхньої боєздатності. Тому допомога Заходу вкрай важлива,

– сказав Наєв.

Необхідні навички

Тож саме на тлі очікування поставок сучасних західних танків в Україні й створюють нові військові частини. Адже підрозділи ще повинні навчитися користуватися цією сучасною технікою та інтегрувати її в існуючі формування.

"Весь підрозділ має бути оснащений однією і тією самою машиною, тому весь батальйон, повинен, наприклад, бути оснащений Bradley, якщо ми його отримаємо, або Leopard", — підкреслив генерал-лейтенант.



Основні переваги танків Leopard / інфографіка 24 Каналу

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