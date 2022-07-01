"Символ того, чтобы никаких пауз не было": в Верховной Раде установили флаг ЕС

В Верховной Раде Украины в пятницу, 1 июля, был установлен флаг Европейского Союза. Это произошло в присутствии президента Владимира Зеленского и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая присутствовала в онлайн формате.

В Раде выступил Зеленский

Президент Зеленский во время выступления заявил, что появление флага Европейского Союза в Раде должно быть не просто красивым жестом, а символом нашей задачи, сообщает 24 канал.

Кстати Руководители САП и НАБУ должны быть назначены в кратчайшие сроки, – фон дер Ляйен в Раде.

Глава государства подчеркнул, что все ветви власти должны работать над тем, чтобы не было никаких пауз на пути Украины к членству в ЕС.

Сегодня в этом зале появится флаг ЕС. И это должно быть не просто красивый жест, не просто символ. Это должно быть символом нашей задачи. Задача всех нас, всех ветвей власти. Чтобы никаких пауз в нашей работе не было. Чтобы принималось каждое решение, необходимое для европейского пути Украины. И чтобы это были такие решения, позитив от которых будет чувствовать украинское общество,

– сказал Зеленский в Раде.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук отметил, что цель Украины – это членство в ЕС. По его словам, в Украине понимают, что статус кандидата в ЕС не означает членство.

"Впереди у нас непростой путь, но мы уверены – Украина достойно его преодолеет", – сказал Стефанчук и добавил, что украинцы защищают всю Европу и демократические ценности.

Глава Верховной Рады заявил, что у украинского парламента была мечта, чтобы еще в IX созыве Украина получила статус кандидата в ЕС и в зале Совета появился флаг Евросоюза. Стефанчук попросил почетного караула Национальной гвардии Украины внести и установить флаг ЕС.

После этого флаг ЕС под аплодисменты нардепов установили в зале украинского парламента.

В зале Рады появился флаг Евросоюза – видео

В Раде подписали заявление о единстве всех ветвей власти

Президент Зеленский, председатель Совета Стефанчук и премьер-министр Денис Шмыгаль в стенах парламента подписали совместное заявление, свидетельствующее о единстве всех ветвей власти на пути Украины к ЕС.



В Раде подписали заявление о единстве всех ветвей власти / Фото из соцсетей Шмыгаля



Председатель Рады, президент и премьер подписали заявление о единстве всех ветвей власти / Фото из соцсетей Шмыгаля

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