Об этом сообщают корреспонденты Суспильного. Отметим, что в регионе была объявлена воздушная тревога.
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Взрыв в Запорожье
В среду, 14 августа, в 15:41 в Запорожской области была объявлена воздушная тревога. Через минуту глава Запорожской ОГА Иван Федоров предупредил об угрозе применения КАБов по региону.
"Угроза применения управляемых авиационных бомб (КАБов) по Запорожской области и другим областям Украины, где объявлена воздушная тревога", – говорилось в сообщении.
В 16:05 в Запорожье были слышны звуки взрыва, о чем сообщают корреспонденты Суспильного. В частности, информацию о взрыве в городе подтвердил Иван Федоров.
Взрыв в Запорожской области,
– написал он.
В 16:32 в Запорожье снова были слышны звуки взрывов, о чем сообщили корреспонденты Суспильного. Там отметили, что также о том, что в городе прогремел повторный взрыв, сообщила секретарь городского совета Регина Харченко.