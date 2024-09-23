Об этом сообщили корреспонденты Суспильного в этих городах. Отметим, что в обоих регионах на момент взрыва была объявлена воздушная тревога.
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Взрыв в Запорожье
Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграмме.
В частности, в 16:49 в Запорожской области объявили воздушную тревогу. Через 10 минут в городе уже слышали звук взрыва.
В Запорожье был слышен звук взрыва,
– сообщили журналисты.
Громко было и в Павлограде
В то же время звук взрыва слышали и в Павлограде Днепропетровской области. В частности, в регионе объявили тревогу в 16:57.
Через несколько минут в Воздушных силах предупредили об опасности для Павлограда. Так, жителей проинформировали о движении скоростной цели на город.
Скоростная цель на Павлоград с востока,
– говорится в сообщении.
Практически сразу в Павлограде слышали взрыв. "В Павлограде слышны звуки взрыва", – сообщили корреспонденты Общественного в 17:01.
24 Канал отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает всех украинцев направляться в укрытие гражданской защиты.