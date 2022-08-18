Информация о взрывах появилась ориентировочно в 02.59 18 августа. Также в это время сирены звучали в Донецкой области.

Заметьте Чтобы устроить такие взрывы, как в Джанкое, нужно максимум 3 человека, – военный эксперт

В Запорожье раздались взрывы

Суспільне , ссылаясь на местных жителей, сообщило: "В Запорожье слышны взрывы".

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев призвал людей:

при воздушной тревоге находиться в укрытиях;

или находиться в безопасных местах.

Следует заметить, что официальные власти сообщения о взрывах не комментировали.

Сирены в Запорожье прозвучали в 02:52 18 августа, а отбой воздушной тревоги объявили в 03:09.

Последние новости Запорожья

Корреспондент из Запорожья рассказал, что во время "хлопка" возле Джанкоя 16 августа была повреждена железнодорожная инфраструктура и перебито сообщение оккупированного Крыма с россией.

Это повредило коммуникацию врага, так что может уменьшить интенсивность боев на Запорожье и Херсонщине. Ведь именно по этому пути оккупанты опрокидывали технику на Юг Украины.

Стоит вспомнить, что россия применяет ядерный шантаж. У Зеленского приветствовали решение ООН поддержать миссию МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию . Там призвали, что все визиты в ЗАЭС должны быть только через официальный Киев.