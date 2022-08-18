Информация о взрывах появилась ориентировочно в 02.59 18 августа. Также в это время сирены звучали в Донецкой области.

Заметьте Чтобы устроить такие взрывы, как в Джанкое, нужно максимум 3 человека, – военный эксперт

В Запорожье раздались взрывы

Суспільне, ссылаясь на местных жителей, сообщило: "В Запорожье слышны взрывы".

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев призвал людей:

  • при воздушной тревоге находиться в укрытиях;
  • или находиться в безопасных местах.

Следует заметить, что официальные власти сообщения о взрывах не комментировали.

Сирены в Запорожье прозвучали в 02:52 18 августа, а отбой воздушной тревоги объявили в 03:09.

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