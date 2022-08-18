Інформація про вибухи з'явилась орієнтовно о 02:59 18 серпня. Також у цей час сирени лунали на Донеччині.
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У Запоріжжі пролунали вибухи
Суспільне, посилаючись на місцевих жителів, повідомило: "У Запоріжжі чутно вибухи".
Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв закликав людей:
- під час повітряної тривоги перебувати в укриттях;
- або знаходитись у безпечних місцях.
Варто зауважити, що офіційна влада повідомлення про вибухи не коментувала.
Сирени на Запоріжжі пролунали о 02:52 18 серпня, а відбій повітряної тривоги оголосили о 03:09.
Останні новини Запоріжжя
- Кореспондент із Запоріжжя розповів, що під час "бавовни" біля Джанкоя 16 серпня було пошкоджено залізничну інфраструктуру та перебито сполучення окупованого Криму з росією.
- Це пошкодило комунікацію ворога, тож може зменшити інтенсивність боїв на Запоріжжі та Херсонщині. Адже саме цим шляхом окупанти перекидали техніку на Південь України.
- Варто пригадати, що росія застосовує ядерний шантаж. У Зеленського привітали рішення ООН підтримати місію МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію. Там закликали, що всі візити на ЗАЕС мають бути тільки через офіційний Київ.
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