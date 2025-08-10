Вечером 10 августа российская армия ударила по Запорожью. Вероятно, под завалами могли оказаться люди.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Что известно об атаке на Запорожье 10 августа?

По словам Федорова, россияне ударили по Запорожью двумя КАБами. Первый удар пришелся по один удар пришелся по центральному автовокзалу. К сожалению, не обошлось без жертв – в больницы уже поступают первые пострадавшие.

Спасатели разбирают завалы. Есть предварительная информация, что под завалами могут оставаться люди,

– указал он.

Председатель Запорожской ОВА добавил, что вскоре к разбору завалов привлекут дополнительную коммунальную технику.

Последствия удара КАБа по автовоклазу Запорожья: смотрите видео

По состоянию на 19:19 количество пострадавших в результате обстрела возросло до 12 человек. Все получают необходимую медицинскую помощь.

Федоров добавил, что второй удар нанесли по университетской клинике Запорожского медицинского университета. Там пока без пострадавших, но повреждены здания учреждения здравоохранения.