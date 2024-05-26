Около 15:30 в Запорожской области объявили воздушную тревогу. Впоследствии прогремел взрыв. Что уже известно, передает 24 Канал.

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Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

На Запорожье направлялась скоростная цель

В 15:30 Воздушные силы сообщили об активности российской тактической авиации на Юго-Восточном направлении. Отметили, что есть угроза применения авиационных средств поражения.

Председатель Запорожской ОВА Иван Федоров заявил об угрозе ударов авиационными управляемыми ракетами Х-59 по Запорожской и других областях Украины, где объявлена воздушная тревога.

В 15:45 Суспильне написало, что в некоторых районах Запорожья был слышен звук взрыва.

Внимание! Скоростная цель с Юга на Запорожье!

– подчеркнули в Воздушных силах.

Отбой тревоги в Запорожской области объявили в 15:50.