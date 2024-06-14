Перед этим Воздушные силы предупреждали о вражеской ракете, которая движется в направлении областного центра.

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Взрыв в Запорожье

О звуках взрыва в Запорожье местные сообщили в 01:36.

Ракета на Запорожье! Немедленно в укрытие!

– написали в Воздушных силах ВСУ.

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24 Канал призывает горожан находиться в укрытиях гражданской защиты к отбою воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу украинским силам ПВО.