Вибухи в Запоріжжі чули близько 18:02. Про це повідомили журналісти Суспільного.

Дивіться також Вночі на Україну летіло понад 100 повітряних цілей: скільки ракет і "Шахедів" вдалося збити

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

Що відомо про вибухи в Запоріжжі сьогодні

Близько 17:10 в Запорізькій області оголосили тривогу. Повітряні сили попередили про активність ворожої тактичної авіації на Південно-Східному напрямку. Наголосили, є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Уже через кілька хвилин військові повідомили про ворожі пуски КАБів на Запоріжжі. Далі були повторні.

Пуск КАБ тактичною авіацією в напрямку Запоріжжя!

– наголосили Повітряні сили о 17:58.

Уже через кілька хвилин у місті чули звуки вибухів. Зауважимо, станом на 18:05 загроза застосування ворогом авіаційних засобів ураження для Сумської та Запорізької області зберігається.