Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу ОВА Ивана Федорова.

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Что известно о взрывах в Запорожье 21 июля?

Около 08:58 в Запорожской области объявили воздушную тревогу.

Работает наша ПВО. До отбоя оставайтесь в безопасных местах,

– призвал председатель ОВА.

Уже в 09:00 Воздушные силы сообщили о ракетной опасности в Запорожской области.

Заметим, что по состоянию на 09:15 воздушная тревога на Запорожье продолжается. Поэтому ни в коем случае не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя находитесь в укрытии.

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