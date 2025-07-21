Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу ОВА Ивана Федорова.
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Что известно о взрывах в Запорожье 21 июля?
Около 08:58 в Запорожской области объявили воздушную тревогу.
Работает наша ПВО. До отбоя оставайтесь в безопасных местах,
– призвал председатель ОВА.
Уже в 09:00 Воздушные силы сообщили о ракетной опасности в Запорожской области.
Заметим, что по состоянию на 09:15 воздушная тревога на Запорожье продолжается. Поэтому ни в коем случае не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя находитесь в укрытии.
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