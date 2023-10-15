Воздушная тревога в Запорожье и области была объявлена в 15:10, пишет 24 Канал. В регионе предупредили о ракетной опасности.

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Россияне, вероятно, провели пуски баллистики

Около 15:18 появились сообщения о взрывах в Запорожье. Мониторинговые группы в 15:16 писали, что россияне провели пуски баллистики в направлении Запорожья и Днепра.

В 15:27 в Воздушных Силах ВСУ объявили об отбое ракетной угрозы для Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. В 15:55 в Запорожской области снова объявили воздушную тревогу.

Детали ракетной атаки

Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщил, что российские военные нанесли ракетный удар по одной из сельских территориальных общин Запорожского района. Атака произошла в 15:11.

По данным Запорожской ОВА, ракета упала на открытой территории. Тип ракеты, которой атаковала Россия, устанавливается. Информация о разрушениях, погибших и травмированных не поступала.

Россия нанесла более сотни ударов по Запорожской области за сутки